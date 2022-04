Se kortet: Her skal de ukrainske flygtningebørn gå i skole

Hun har fået besked på at være klar til at tage imod ukrainske flygtninge fra på mandag af ligesom ti andre aarhusianske kommuner.

- Det har været meget hektisk. Det er en stor opgave. Men det er er en god opgave, og det her er da om noget meningsfuldt, siger hun.

Vil skabe tryghed hos børnene

Men med en sådan opgave kommer også udfordringer. Det har de måttet sande i blandt andet Randers Kommune.

- Der kommer til at mangle lærere, og det bliver ikke let at få flere ansat med den ledighed, vi har lige nu, siger Mette Daugbjerg Møller, der er læringskonsulent hos Skolernes Udviklingscenter i Randers Kommune.