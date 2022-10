Se den sjældne solformørkelse

Heldigvis var der huller nok i skydækket til at få glimt af det spektakulære naturfænomen, hvor månen glider ind foran solen fra den ene side og skygger for en del af solens lys.

Det er anden gang på to år, at Danmark bliver ramt af en delvis solformørkelse - og vi skal føle os en lille smule heldige.

I hvert fald hvis man spørger astrofysiker på Planetarium i København Cecilie Sand Nørholm.

- Det er altid en stor begivenhed, når der er solformørkelse. Det sker højst to gange om året, og det er meget sjældent, at vi kan se det fra Danmark, siger hun til Ritzau.

Denne gang var 37,3 procent af solen bliver dækket, da månen sneg sig ind foran solskiven.



Den næste gang, der er delvis formørkelse over Danmark, er 29. marts 2025, men den vil ikke være ikke være så tydelig, som den var i dag.



Totale solformørkelse er mest sjældne

Delvise solformørkelser er ikke så sjældne som totale formørkelser.

Næste gang, der er en total formørkelse, er 23. april 2023. Den får vi bare ikke glæde af i Danmark, da den finder sted på den anden side af jorden.

Den næste totale formørkelse over Danmark bliver næppe relevant for ret mange nulevende danskere, for den indtræffer først 25. maj 2142.

Vildt sammentræf

At månen ved total formørkelse præcist kan dække den langt større sol skyldes et vildt sammentræf.

Solen er omkring 400 gange større end månen. Til gengæld er den også omkring 400 gange længere væk, og derfor fremstår de to himmellegemer som lige store på himlen.

Der kendes ikke til et tilsvarende sammenfald noget andet sted i universet.