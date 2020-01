Se billederne: Foråret er kommet til Østjylland i slutningen af januar

Vi er i slutningen af januar, og det burde være vinter.

Men går vi ud i de østjyske skove ligner det, at vi er i begyndelsen af marts, og at det er forår.

Fuglene synger, skud af skvalderkål pibler op fra skovbunden, dyr gør klar til parringssæson, og der begynder at komme blade på træerne.

- Når man tænker på, at vi er i januar, er der ekstremt meget fuglesang, og det tyder nok på, at de kommer til at yngle tidligere i år, siger Morten Vissing, der er zoolog hos AQUA i Silkeborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Hunde afhjælper stress: Her kan du tage din bedste ven med på arbejde

TV2 ØSTJYLLAND var fredag i skoven med zoolog Morten Vissing, og han ser ikke udelukkende positivt på forårstegnene.

Jeg kan godt lide forår, men jeg kan være nervøs for, hvad det får af betydning. Morten Vissing, zoolog hos AQUA i Silkeborg

- Jeg kan godt lide forår, men jeg kan være nervøs for, hvad det får af betydning, siger han og tilføjer:

- Hvis vi lige pludselig får en hård periode med frost, bliver alle de fugle, der måske allerede er kommet i parringsstemning sat tilbage. Og sådan noget som myg, hvepse og rotter - som vi ikke kan lide - nyder jo en mild vinter, og kommer det til at betyde, at vi bliver plaget af dem til sommer? tilføjer zoologen.

Blade er begyndt at springe ud på træerne i Silkeborg.

Lunere end tidligere år

I skovbunden kunne man også se svampe, der normalt hører efteråret til og blomster, der er kommet frem langt tidligere end normalt. Og ifølge DMI er vinteren i år mere mild end den plejer, selvom første halvdel af vinteren som regel altid er den luneste.

Læs også Politiker udskammede skole for dreng i bededragt - nu kommer der en moddemonstration

- Hvis man sammenligner den første halvdel af vinteren med samme periode for de fire normalperioder tilbage, fra da vi startede med at måle temperaturen i Danmark, ligger vinteren i år markant over det, vi tidligere har oplevet, fortæller klimatolog Mikael Scharling til DMI.

DMI’s klimatolog Mikael Scharling har opgjort den første halvdel af vinteren og holder den op mod samme perioder førhen. Foto: DMI

DMI forventer, at det milde og våde vejr fortsætter, men foråret kan begynde koldt.

I videoen øverst kan du se et sammenklip af forårstegnene i skovene nær Silkeborg.