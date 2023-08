Se Andreas Mogensen glide forbi på himlen i nat

Den Internationale Rumstation, ISS, kan natten til mandag klokken 04.03 ses fra Danmark med det blotte øje, hvis man ved, hvilken retning man skal kigge.

Det skriver Videnskab.dk.

Det er solens lys, der reflekteres på rumstationens mange metaldele og de store solpaneler, som kan ses fra landjorden.

- Kontrasten mellem lyset på rumstationen og mørket på Jorden gør det nemmere at se ISS, forklarer Carol Anne Oxborrow, der er specialkonsulent hos Instituttet for Rumforskning og Teknologi ved DTU.

- Først skal du finde syd, og så skal du kigge mod himlen, men du skal ikke kigge for højt, for Den Internationale Rumstation bevæger sig nemlig længere nede på himlen. Man vil kunne se et lys, der bevæger sig på den sydlige himmel i en bue, som ikke kommer særligt højt op. Rumstationen er nem at få øje på, da den bevæger sig hurtigt i forhold til alt andet på himlen, siger hun.

Sørg for at være præcis

Man bør tjekke, præcist hvor ISS befinder sig, når man kigger efter den, for er man ikke præcis, misser man den. Til det formål kan man benytte den funktion på Nasa’s hjemmeside, der hedder "Spot the Station".

Andreas Mogensen og hans astronaut-kolleger koblede sig på ISS søndag klokken 16.58 dansk tid.

Dermed er de fire astronauter fra Danmark, USA, Japan og Rusland i kredsløb om Jorden på rumstationen, hvor de skal arbejde de næste seks måneder, og som vi fortalte her på TV2 Østjylland lørdag, kommer Andreas Mogensen til at benytte sig af en opfindelse fra Aarhus Universitet, mens han er der. Det kan du læse mere om her.