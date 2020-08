Schulstad tilbagekalder 19 rugbrød mere - risiko for mug

Blot fire dage efter at Schulstad måtte tilbagekalde 25 varianter af deres rugbrød, viser det sig nu, at problemet er endnu mere omfattende end først antaget.

- Schulstads egne prøver viser, at der er risiko for mug i flere typer rugbrød. Virksomheden udvider derfor deres tidligere advarsel, så også rugbrød med bedst før dato: 07.08 til og med 14.08 skal kasseres, står der på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Ligesom de andre rugbrød, så er årsagen i følge styrelsen, at risikoen for mug gør produkterne uegnede til menneskeføde. Fødevarestyrelsen råder derfor forbrugere, der har købt produkterne til at levere dem tilbage til butikken, hvor de er købt eller til at kassere dem.

Rugbrødene, der tilbagekaldes, er solgt over hele landet. Listen kan ses nedenfor.

Disse rugbrød tilbagekaldes nu Hvilken fødevare: Coop solsikkerugbrød Nettovægt: 500 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5700382511921 Solgt i: COOP-butikker landet over Hvilken fødevare: Coop X-tra Mørkt rugbrød Nettovægt: 500 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 7340011300137 Solgt i: COOP-butikker landet over Hvilken fødevare: Rema Hørfrørugbrød Nettovægt: 500 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5705830603401 Solgt i: REMA1000-butikker landet over Hvilken fødevare: Rema Softkernerugbrød Nettovægt: 1000 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5705830600769 Solgt i: REMA1000-butikker landet over Hvilken fødevare: Coop Softkernerugbrød Nettovægt: 1000 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5700383087579 Solgt i: COOP-butikker landet over Hvilken fødevare: Rema Solsikkerugbrød Nettovægt: 500 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5705830602978 Solgt i: REMA1000-butikker landet over Hvilken fødevare: Møllesten Solsikkerugbrød Nettovægt: 500 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 20309749 Solgt i: LIDL-butikker landet over Hvilken fødevare: LB Kernegrov Nettovægt: 950 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5701205002015 Solgt i: Salling Group, Coop, MENY, Spar, Min Købmand og Rema1000 butikker landet over samt Nemlig.com Hvilken fødevare: LB Kernegrov Nettovægt: 475 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5701205006938 Solgt i: Abc Lavpris, Salling Group, Coop, MENY, Spar, Min Købmand, Rema1000, Liva, Lidl, Superland samt Nemlig.com Hvilken fødevare: Rema Softkernerugbrød Nettovægt: 1000 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5705830600769 Solgt i: REMA1000-butikker landet over Hvilken fødevare: Coop Softkernerugbrød Nettovægt: 1000 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode:5700383087579 Solgt i: COOP-butikker landet over Hvilken fødevare: Rema Schwartzbrød Nettovægt: 500 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5705830600745 Solgt i: REMA1000-butikker landet over Hvilken fødevare: Coop Schwartzbrød Nettovægt: 500 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5700383226435 Solgt i: COOP-butikker landet over Hvilken fødevare: Sch. Schwartzbrød Nettovægt: 1000 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5701205005672 Solgt i: Coop, MENY, Spar, Min Købmand og Superland butikker landet over Hvilken fødevare: Rema groft rugbrød Nettovægt: 1000 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5705830600752 Solgt i: REMA1000-butikker landet over Hvilken fødevare: Coop Grovkerne Nettovægt: 1000 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5700383810290 Solgt i: COOP-butikker landet over Hvilken fødevare: Møllesten Kernerugbrød Nettovægt: 500 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 20118280 Solgt i: LIDL-butikker landet over Hvilken fødevare: Kondi Karl Nettovægt: 500 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5701205005511 Solgt i: Coop, MENY, Spar, Min Købmand, Liva, Løvbjerg og Superland butikker landet over Hvilken fødevare: Kondi Karl Nettovægt: 1000 gram Bedst før dato: 07.08 til 14.08 -AH/AI/AG EAN-stregkode: 5701205005528 Solgt i: Salling Group, MENY, Spar, Løvbjerg og Min Købmand butikker landet over

I artiklen her kan du læse, hvilke rugbrød, der blev tilbagekaldt i første omgang.