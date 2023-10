Satte kamera på fiskebåde - så steg tal for bifangst markant

Kameraer på fiskebåde er et effektivt overvågningsredskab.

Sådan lyder konklusionen fra Fiskeristyrelsen, som fredag har offentliggjort en evaluering af et projekt med kameraer, der har mødt protester fra fiskere.

I en periode har 73 jomfruhummerfiskere i Kattegat haft et ekstra sæt øjne med om bord.

Kameraerne har blandt andet holdt øje med den utilsigtede fangst - bifangsten - af torsk, der i årevis har været udpeget som en art under pres i blandt andet Kattegat.

Og tallene fra Fiskeristyrelsen viser et klart mønster.

Når der blev sat kameraer op, steg jomfruhummerfiskernes egen registrering af torsk, kuller og kulmule i nettet markant.

For torsk steg registreringen af såkaldte landingspligtige undermålsfisk - altså fisk under mindstemålet - fra 1960 kilo til 13.293 kilo. Også for kulmule og kuller blev tallene mangedoblet, efter at kameraer blev installeret.

Bør fortsætter, mener forening

Samtidig er der i løbet af projektet blev set udsmidning af arter - blandt andet torsk - som ellers skal bringes i land.

Derfor bør kontrollen ifølge Danmarks Naturfredningsforening videreføres.

- Vi mener, at det er et meget vigtigt redskab, for i Danmarks Naturfredningsforening er vi meget bekymrede for situationen med torsken, siger Cathrine Pedersen Schirmer, chefrådgiver for hav- og fiskeripolitik i foreningen.

- Kontrollen hjælper både med at dokumentere, hvor mange torsk der bliver taget ud, men det er også en måde at sikre, at fiskerne prøver at undgå at have torskebifangst.

Utilfredse fiskere

Men hos fiskerne mener man, at den dokumenterede bifangst er "minimal".

Derudover stresser kontrollen fiskerne, lyder det.