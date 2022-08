SAS-piloter siger ja til ny overenskomst

93 procent af de danske piloter i SAS, der har skullet stemme om en ny overenskomst, har sagt ja til aftalen, som blandt andet betyder genansættelser, længere arbejdsuger og lavere løn.

Det oplyser Dansk Metal lørdag morgen. Piloterne kunne stemme ja eller nej til den nye overenskomst frem til midnat fredag aften.

Også piloterne i Sverige og Norge har sagt ja til aftalen.

- Det er jeg utrolig glad for. Det er jo lidt atypisk, at man ser, at en overenskomstforhandling ender ud i, at man laver aftaler, der reducerer løn og vilkår, siger Keld Bækkelund Hansen, der er forhandlingschef i Dansk Metal.

- Så derfor var det selvfølgelig spændende, hvordan vores medlemmer så på den nye overenskomst. Men de kunne også godt se, at det var en nødvendighed i forhold til SAS' situation.

Det var efter måneders tovtrækkeri, at SAS og de strejkende piloter i SAS Pilot Group endelig nåede til enighed om en overenskomst den 19. juli. Det var med til at afslutte to ugers strejke.

En del af baggrunden for konflikten mellem SAS og piloterne var, at SAS under coronapandemien måtte opsige omkring halvdelen af piloterne.

Med den nye overenskomst vil alle 450 opsagte piloter blive tilbudt en genansættelse i fremtiden.

Samtidig kommer SAS' piloter til at gå 25 procent ned i løn. Grænsen for arbejdsbyrden hæves fra 47 timer til 60 timer om ugen.

Men selv om strejken er slut, og overenskomsten er stemt igennem, så er problemerne langtfra overstået for SAS, som har lidt store økonomiske tab under konflikten.

- Nu kæmper vi - side om side med ledelsen - for at få SAS gennem den svære tid, som selskabet er i. Det er den store opbakning til overenskomsten også et udtryk for, siger Henrik Thyregod, der er formand for Dansk Pilotforening.