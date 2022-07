SAS genoptager forhandlinger med piloter klokken 10

Også Svensk Pilotforening, der repræsenterer de svenske SAS-piloter, oplyser ifølge TT, at mødet er sat til at starte omkring klokken 10.

Når parterne mødes onsdag formiddag, er det for på ny at prøve at forhandle en ny overenskomstaftale på plads. Det er hidtil ikke lykkedes, og det er årsag til, at piloter fra SAS strejker i øjeblikket.

Omkring 1.000 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige har strejket siden mandag 4. juli.

Ansat på andre vilkår

En del af baggrunden for konflikten mellem SAS og piloterne er, at SAS under coronapandemien måtte opsige omkring halvdelen af piloterne.