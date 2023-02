Sarahs bytur endte som et mareridt

Lone Poulsen fik spurgt mere ind til datterens bytur, fortalte hun også, at hun faktisk havde det dårligt allerede på vej hjem fra byen. Her var hun blevet overvældet af træthed på en måde, hun ikke før har oplevet, selvom hun var fuld.

- Den tester for ti forskellige stoffer, og var desværre positiv for både kokain og tramadol (smertestillende preparat, red.). Nogen har puttet stoffer i min datters drink, siger Lone Poulsen.

Lone Poulsen opfordrer til at forældre tager en snak med deres børn om risikoen for at få noget puttet i sin drink.

Datteren fortalte også, at hun på et tidspunkt var faldet i snak med en fremmed ung mand på et af diskotekerne, og at samtalen havde udviklet sig i så 'underlig' en retning, at hun var gået for at finde sine venner.

- Vi ved ikke, hvad der er sket. For hun har haft sin drink i hånden hele tiden, siger Lone Poulsen.

Episoden er anmeldt til Midt- og Vestjyllands Politi, som overfor TV2 ØSTJYLLAND bekræfter anmeldelsen.

- Sarah er selvfølgelig rystet og mærket af det, men hun er fast besluttet på, at det her ikke skal spænde ben for hendes ungdomsliv fremover, siger Lone Poulsen.

Lørdag skrev Lone Poulsen et opslag om, at hendes datter er blevet 'drugged', fordi hun håber, at forældre landet over tager en ekstra snak med deres børn om risikoen for den slags.

Allerede nu er opslaget blevet delt over 10.000 gange.

- Jeg troede måske, opslaget ville nå ud til 40 af mine venner, og hvis bare en håndfuld af dem kunne bruge det som anledning til en snak med deres børn, var det det værd.

- Jeg er virkelig overrasket over, at det er gået viralt på den måde. Min indbakke er ved at sprænges med beskeder fra andre forældre, siger Lone Poulsen.