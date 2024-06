Sankthansbål efterladt med ild i

Sankthansaften er muligvis årets største aften for kontrollerede brande. Men når der tændes op, er der naturligvis en risiko for, at det kan gå galt.

Ikke desto mindre forløb søndag aften uden de helt store udrykninger hos Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed, som opererer i det østjyske. Det fortæller operationschef Andreas Lundøer Madsen.

- Vi er blevet kaldt ud nogle enkelte gange, fordi nogle har troet, at der har været brand, men hvor det har vist sig at være sankthansbål, fortæller han mandag morgen.

Desuden har brandvæsenet været ude for at slukke enkelte bål, som er blevet efterladt tændt.

- Der har været flere steder, hvor man har gjort sådan, siger Andreas Lundøer Madsen.