Sandt eller falsk: Kan du finde den rigtige video - og de falske?

- Det handler om at bruge sin sunde fornuft. Hvis ting lyder for vilde og for langt ude, så er de det måske også. Så er det en rigtig god idé at krydstjekke med flere kilder og prøve at finde sine oplysninger flere forskellige steder, siger Nathalie Damgaard Frisch.

Kan du spotte den rigtige video fra de falske i indslaget øverst?