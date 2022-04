Sortmalede ansigter i den gode sags tjeneste: Saida og Ivan er ikke forargede

Men det faldt blandt andet byrådspolitiker Maria Degn (S) for brystet.

- Hvordan kan vi være så blinde og synes, det er sjovt? Jeg bliver noget forarget over det. Så kan det være, jeg bliver beskyldt for at være politisk korrekt og hysterisk, men hyggeracisme skal ikke være en del af vores børns historie. Vi er så oplyste nu, at det skal stoppe. Alt andet er naivt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.