Sætter ind mod særlig dødsårsag i trafikken

Men én årsag er en medvirkende faktor i to tredjedele af dødsfald i trafikken: uopmærksomhed. Ovenstående er altså et absolut nogo og kan være livsfarligt.

Det kan være, at man lige synes, at man skal på Facebook, indstille GPS'en eller svare på en sms fra mor, mens man kører.

Hvis opmærksomheden fjernes fra vejen, når man ikke at opdage, faren opstå, før det er for sent, og bare det at have tankerne et andet sted kan faktisk distrahere og nedsætte reaktionstiden.

Fra 2017 til 2021 blev 486 personer dræbt i ulykker, hvor uopmærksomhed indgår. Ulykker, hvor to køretøjer rammer frontalt ind i hinanden er ifølge Rigspolitiet uden sammenligning den hyppigste ulykkestype relateret til uopmærksomhed.