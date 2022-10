Sæson for roskildesyge: Smitten skal stoppes i køkkenerne

Virussen kommer typisk ind i køkkenet via mikroskopiske rester af opkast og afføring på hænder og tøj eller fra bær og grøntsager. Men den kan ifølge Fødevarestyrelsen stoppes i tide, inden smitten spredes.



- Mange tænker måske ikke over, at norovirus både smitter, før du bliver syg, men også i en periode efter, at du føler dig rask. Derfor bør køkkenpersonale ikke lave mad til andre før tidligst 48 timer efter, at symptomerne er stoppet, siger Bente Holst.

God håndhygiejne og korrekt afskyldning af bær og grøntsager er derudover en kilde til at stoppe smitten.

Den klare opfordring fra Fødesvarestyrelsen er altså: vask dine hænder, håndter madvarerne korrekt og bliv hjemme, hvis du har været syg inden for de seneste 48 timer.