Særlov skulle få ukrainere hurtigt i arbejde: Men særligt én ting står i vejen

Det er på trods af, at et bredt flertal i Folketinget vedtog en særlov, som giver midlertidigt ophold til ukrainere i to år, og som blandt andet skulle gøre det lettere for ukrainere hurtigt at få et arbejde, komme i skole og modtage offentlige sundhedsydelser.

- Hvis de skal integreres bedst muligt, så skal vi også have det bedst mulige match. Så det her med at få dem matchet med virksomheder, som passer med de kompetencer, de har, har selvfølgelig taget noget tid, siger formanden for Dansk Industri i Østjylland, Anders Strange, til TV2 ØSTJYLLAND.