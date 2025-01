Falck afvist efter seks års kamp: Særligt køretøj kan redde liv, men er blot en anbefaling

På et splitsekund kan døden indtræffe, når et redningskøretøj bliver ramt på motorvejen. Det mærker man hos Falck. - Opmærksomheden fra bilisterne den er altså faldet væsentligt her de sidste par år. Det uforudsigelige kan bare ske lynende hurtigt, siger assistancechef hos Falck, Henrik Rytter Christensen til TV2 Østjylland. Netop fordi arbejderne på vejene er så udsatte, har Vejdirektoratet i flere år kørt kampagner for at få bilister til at vise mere hensyn. Men i en årrække har vejarbejde og afmærkning faktisk været væsentligt mere sikkert på grund af udbredelsen af et særligt køretøj. En såkaldt TMA (Truck Mounted Attenuator), der bliver fremvist på Falcks redningsstation i Højbjerg. - Det er en lastvognsmonteret stødpude, som absorberer kraften fra en påkørsel, siger Henrik Rytter Christensen.

Henrik Rytter Christensen fremviser den tonstunge TMA (Truck Mounted Attentuator). Foto: TV2 Østjylland

Og påkørsler sker desværre ofte, oplyser han. Alene i år har bilister og lastbiler ramt Falcks TMA'er ti gange. - Vi har 30 styk af dem (TMA'er, red.) her på landsplan. Vi har haft påkørsler af dem, også alvorlige påkørsler, men der er ikke nogen af vores medarbejdere, der er kommet til skade, siger han. Kun krav ved akutte opgaver TMA’er blev indført som standard ved akutte, farlige opgaver i trafikken, efter en medarbejder fra Falck blev dræbt i 2018, da han var på job med en almindelig skiltevogn. En dag som Henrik Rytter Christensen aldrig glemmer. - Det er den værste dag i min karriere. En kollega er ude og udføre sit arbejde, og han har foretaget alle de korrekte sikkerhedsmæssige foranstaltninger, og så bliver han dræbt. Det har påvirket mig meget, og gør det stadig, siger han.

En TMA er blevet påkørt. Kraften har været så stor, at stødpuden er skrællet væk. Foto: Falck

Henrik Rytter Christensen har i seks år arbejdet på at få udbredt TMA'er på både de akutte trafikfarlige opgaver, og de opgaver som kan planlægges. Og der er en vigtig forskel, som man skal forstå. - De akutte trafikfarlige opgaver står politiet og Vejdirektoratet for. Det er typisk opgaver med blå blink, hvor der hersker en umiddelbar fare, hvor vejen skal spærres sikkert af, siger han. Ved de akutte opgaver kan der være tale om færdselsuheld, genstande på vejen og lignende, der udgør en reel eller potentiel fare for personskade. I disse opgaver skal en TMA køres ud for at spærre af. Søn til trafikdræbt vejarbejder: TMA'er skal ud på alt Peter Andreas Ryding er søn af den 63-årige Falck-mand, Mogens Jørgensen, der i december 2018 blev dræbt, da hans skiltevogn blev påkørt af en bilist i høj fart på Vestmotorvejen mellem Korsør og Slagelse. I dag påvirker farens pludselige død ham stadig. - Han var ude og reparere huller i vejen den dag. Det var en forfærdelig ulykke, især fordi min far hadede at køre de opgaver med skiltevogne. Deres biler blev jo fuldstændig smadret, når de blev påkørt, siger Peter Andreas Ryding til TV2 Østjylland.

Peter Andreas Ryding (t.h.) med sin far, Falck-manden Mogens Jørgensen, der i 2018 blev dræbt i en trafikulykke. Privatfoto.

Han ønsker, at TMA'er bliver indført som standard på alle opgaver - også ved autohjælp, så andre ikke skal lide det samme tab som hans familie har gjort. - Jeg kunne godt tænke mig, at TMA'er kom ud som standard. Det vil jo redde vejarbejdernes liv. Det skal ikke være et spørgsmål om økonomi, men sikkerhed, siger han. TMA ikke et krav ved autohjælp Men selvom TMA’erne øger sikkerheden for bilister og vejarbejdere betragteligt på de akutte opgaver, så medfølger samme krav ikke til de 'planlægningsbare' opgaver. Det har Henrik Rytter Christensen og andre kræfter i branchen arbejdet på siden den forfærdelige ulykke i 2018. Men det har Vejdirektoratet afvist. I en ny bekendtgørelse, der er sendt i høring, er det blot en anbefaling at bruge TMA'er ved de opgaver, der ikke er akutte. De planlægningsbare opgaver er typisk autohjælp, hvor en bilist er gået i stå i nødsporet. Ifølge den nye bekendtgørelse, er det ikke et krav på disse opgaver, at en TMA kører ud og spærrer af. Det er et problem, mener Falck og en række andre aktører i vejbranchen, som allerede har sendt flere høringssvar tilbage, hvor de kritiserer, at nogle leverandører af autohjælp kan fravælge at bruge TMA'er, selv i farlige situationer for at spare penge.

En Falck-medarbejder og hans skiltevogn blev i marts 2023 ramt på E45 ved Skanderborg. Falck-manden pådrog sig store skader og blev hastet på hospitalet. Foto: Falck

- De planlægningsbare opgaver er private anliggender. Det er du og jeg, som for eksempel går i stå på motorvejen, og som skal have hjælp til at komme væk. Men det gør det ikke mindre farligt. Når bekendtgørelsen skriver, at TMA'erne ikke skal anvendes men blot kan, så kan man jo se bort fra sikkerheden og kun tænke økonomi. Og det ønsker vi ikke at gøre, siger Henrik Rytter Christensen. For i de opgaver kan risikoen for alvorlige uheld være lige så stor som på de akutte opgaver. Så sent som i marts sidste år skete et sammenstød på motorvejen ved Skanderborg, hvor en medarbejder fra Falck blev ramt, da han på en autohjælpsopgave steg ud af sin ladvogn i nødsporet. - Han bliver alvorligt kvæstet og hastet på hospitalet. Det er bare et farligt sted at arbejde, og det bør være lovgivningen, der siger, at der skal en TMA ud og beskytte, både medarbejderen og dem, der holder derude, siger Henrik Rytter Christensen. Økonomi står i vejen for sikkerhed Ifølge Falck har de ikke råd til at sende TMA’er ud på alle opgaver som udgangspunkt, medmindre regningen kan betales af for eksempel staten eller de havarerede bilister.

Vi oplever også en stigende efterspørgsel på dem Henrik Rytter Christensen