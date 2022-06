Særlig medicin har ændret Mogens' liv - men mangel på plasma kan få konsekvenser

Plasma donorers ved, at man får tappet blod, og så sørger en maskine for at skille plasmaen fra og sende blodet tilbage i kroppen.



Den eftertragtede væske kan herefter bruges til behandlingen af to typer patienter. De akutte, hvor medicinen kan holde dem ude af respirator og være livsvigtig. Og de kronisk syge som Mogens Petersen, hvor manglende behandling vil ramme livskvaliteten.

- Så er jeg da bange for, at jeg vil ryge tilbage til det her dårlige bevægesystem, siger Mogens Petersen.

Problemet kan løses

I Region Midtjylland doneres der årligt 22 liter blod per 1000 personer, som er det næstlaveste tal i landet.

Donationerne går til de 9201 personer i regionen, der årligt får gavn af blod og plasma fra frivillige.

Ifølge overlægen er løsningen dog enkel.

- Jeg kan kun opfordre til at komme ud og melde sig som blod- og plasmadonor. Hvis vi vil, kan vi løse problemet selv på den måde, siger Thomas Harbo.