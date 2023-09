Sælger østjyske butikker til konkurrenten

I slutningen af august blev det officielt, at Rema 1000 havde købt 114 Aldi-butikker, efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde godkendt købet.

Fem af de 114 butikker har Rema 1000 solgt videre til Dagrofa. De sidste to butikker, som dagligvarekoncernen har købt, er oprindeligt Rema 1000's egne butikker.

- Vi er selvfølgelig glade for at kunne indgå denne aftale, og der er ingen tvivl om, at vi vil stå stærkere, når vi har moderniseret og konverteret de her butikker, lyder det fra Tomas Pietrangeli.

Han tilføjer, at det er uklart, hvornår Dagrofa officielt overtager butikkerne.

Det skyldes, at købet først skal godkendes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Derefter skal butikkerne laves om.

- Vi håber absolut, at de (butikkerne, red.) er i vores hænder i 2024. Men det er konkurrencemyndigheden, som skal godkende, og det tager den tid, det tager, så vi venter med tålmodighed.

Medarbejdere følger med

Tomas Pietrangeli fortæller desuden, at Dagrofa vil overtage medarbejderne, der er ansat i de syv butikker.

- Vi glæder os til at lære de her medarbejdere at kende, og vi vil arbejde på, at en lang række af dem fortsætter i butikkerne.

Koncernchefen vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvor mange medarbejdere der bliver omfattet af købet. Dagrofa vil heller ikke oplyse købsprisen.

Koncernen har dog sammen med sine selvstændige købmænd investeret mere end en milliard kroner i nye butikker de senere år.

Ifølge Tomas Pietrangeli er Dagrofa interesseret i at ekspandere yderligere.

- Der er rigtig mange butikslokaler, som står tomme i øjeblikket, og vi er interesserede i at vurdere, om de kan være attraktive for os, siger han.