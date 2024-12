Begår du denne fejl? Sådan sorterer du juleaffaldet korrekt

Julen er hjerternes fest.

Men det er også en forbrugsfest, og jo mere vi forbruger, jo mere affald skaber vi.

Og hvordan sorterer man så det juleaffald, som man måske ikke er vant til at sortere?

Der er nogle ting, man skal være opmærksom på og en af de fælder, mange falder i, er når gavepapiret skal ud.

Papir eller restaffald?

Rasmus Kelm-Hansen er projektleder hos Kredsløb, og han fortæller, at en klassisk fejl, man kan komme til at lave er at smide gavepapiret i papiraffald. Det skal faktisk i restaffald, og det er der en god forklaring på.

- Det er så dårlig kvalitet, og der er tit plastik eller glimmer eller andet belægning på, som gør, at det faktisk skal i restaffald. Det samme gælder med gavebåndet, siger Rasmus Kelm-Hansen.

Hvis gavebåndet ryger i i papiraffaldet, kan de lange snore sætte sig fast i maskinen, der bliver brugt til at lave eftersorteringen af det genanvendelige affald, så derfor er det ikke helt ligegyldigt, hvor det ryger hen.

Metal skal i metal - også med madrester på

Selvom man måske tænker, at andefedtet på sølvpapiret gør, at det skal i restaffald, så skal det faktisk i beholderen til glas og metal. Det samme gælder det tomme sildeglas. Men når det kommer til madrester på pap og papir, skal man være opmærksom. En serviet, man har brugt til at tørre sig om munden med, skal nemlig i restaffald.

Er du forvirret?

Så tag det ikke ilde op. Rasmus Kelm-Hansen kan også komme i tvivl.

- Alle kommer til at tage fejl, alle kommer i tvivl. Vi omgiver os med så mange forskellige produkter, emballager osv., så det er svært at kende alle regler 100 procent, så jeg kan også komme i tvivl.

Men der er hjælp at hente på Kredsløbs hjemmeside, hvor man kan finde en sorteringsguide.

Kan du godt forstå, at det kan være nogle svære regler at efterleve?

- Vi prøver at gøre det så nemt som muligt for borgerene at sortere deres affald, siger Rasmus Kelm-Hansen og tilføjer, at så længe man forsøger at gøre det så godt, som man nu kan, så er Kredsløb glade.