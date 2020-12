Sådan undgår du, at din hund bliver bange for fyrværkeri

Hunden kan yderligere lære, at hulen er et trygt sted, ved at ejeren smider godbidder derind, eller man kan give hunden en kong eller et kalkben med leverpostej eller noget andet hundelækkert i. Et godt tip kan være at lægge hundens kong eller kalkben i fryseren et par timer, inden man giver det til hunden.

- Når hunden slikker og sutter for at få indholdet ud, virker det instinktivt beroligende, for det minder hunden om, da den var hvalp og suttede mælk hos mor, siger hundepsykologen.

5. Aktiver din hund

Brug din hunds mad eller godbidder til aktivering i de dage, der skydes med fyrværkeri, men også gerne resten af året. Hunde har brug for at arbejde for deres mad - det virker stressnedsættende og det virker med tiden selvtillidsopbyggende, forklarer Liva Søgaard.