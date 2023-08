Sådan kommer du med til prinsens fødselsdag

I Norddjurs Kommune skal de unge sende en motiveret ansøgning, inden der trækkes lod, og man skal til en samtale på rådhuset. Kommunen gør opmærksom på, at der vil være presse tilstede, og at man skal være indstillet på interviews med den lokale presse.

I Aarhus skal unge royalister melde sig som interesseret på en særlig hjemmeside, som de modtager et digitalt brev omkring.

- Det bliver en festlig dag og en helt speciel oplevelse, så den synes vi, at alle skal have lige mulighed for at deltage i. Derfor trækker vi lod blandt alle interesserede 18-årige, og samtidig er det jo en oplagt anledning til at minde alle om at tjekke deres digitale postkasse, siger Lene Hartig Danielsen, chef for Borgerservice i Aarhus Kommune.



Særlig forskel for fællesskabet

Der er omkring 3600 unge i den målgruppe i Aarhus Kommune, og ifølge kommunen er det den mest neutrale måde at trække lod.

Også Randers' 18-årige er inviteret.

Her skal man have gjort en forskel for fællesskabet, oplyser kommunen. Det skal man tydeligt beskrive i en kortfattet ansøgning, og så bliver der også trukket lod.

Ifølge Ritzau har prins Christian og kronprins Frederik onsdag besøgt Christiansborg.

Her har de blandt andet fået en rundvisning af Folketingets formand, Søren Gade (V).

Kongehusets kommunikationsafdeling oplyser til Ritzau, at "kronprinsen og prins Christian i øjeblikket besøger en række centrale statsinstitutioner som led i forberedelserne til prinsens 18-års fødselsdag".