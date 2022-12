Sådan kommer du af med dit juletræ

Det bedste er at lade træet ligge i et hjørne af haven sammen med andre grene og blade. Så bliver det et tiltrængt levested, der giver læ for vinteren til pindsvin og småfugle. Senere vil flere insekter og svampe kunne få gavn af det gamle træ som levested.

Efterhånden bliver træet nedbrudt og bliver til jord, hvor noget af det CO2, som var bundet i træet fortsat kan være bundet.





Andre gode idéer: