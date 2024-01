Sådan fortsætter snestormen natten igennem

Snestormen, som dagen igennem har skabt store trafikale problemer på tværs af landet, fortsætter natten igennem, skriver tv2.dk.

Lavtrykket, som er skyld i de store snemængder, trækker mod sydøst, og i takt med at temperaturerne falder til under frysepunktet i hele landet, går nedbøren over i sne mod syd.

I løbet af natten kan der falde mellem 5 og 15 centimeter sne oven på den sne, som allerede ligger ude i landet.

Især morgentrafikken ventes at blive berørt af snestormen, som kan give meget isglatte veje, samtidig med at der kan ligge mange centimeter sne.

Blandt andet kan der falde 5 til 10 centimeter sne i hovedstadsområdet, hvilket kan besværliggøre turen på arbejde.