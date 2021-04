Sådan bliver reglerne for at gå på café og restaurant

Serveringssteder åbner desuden med et arealkrav på 2 m2 for siddende servering og 4 m2, hvis der ikke siddes ned. Det gælder kun indenfor, og det svarer til de krav, der var, inden serveringsstederne blev lukket ned i december.



- Jeg er utrolig glad for, at vi lige om lidt kan åbne yderligere op for Danmark. Det er tiltrængt for alle os, der savner at spise et veltillavet måltid lavet på restaurant eller café, eller drikke en helt frisk fadøl på en bar eller et værtshus. Det kan vi takke hinanden for. For det er danskernes imponerende indsats, der nu gør, at vi kan åbne endnu mere op for dansk erhvervsliv, end hvad vi først havde planlagt, udtaler erhversminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

Restauranter, cafeer, værtshuse og barer får lov til at holde åbent til klokken 23 – dog med sidste udskænkning klokken 22.



Streetfood åbner ikke

Der er mulighed for, at virksomheder, der tidligere har været lukket ned, kan forblive lukket, hvis de vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at åbne. De vil kunne modtage op til 90 pct. i kompensation for de faste udgifter, og 90 pct. af den tabte omsætning i selvstændigordningen.

Virksomhederne kan også fortsat benytte sig af den generelle lønkompensationsordning, hvor der kan søges om kompensation for 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. om måneden.

I Aarhus og Randers har street food-markederne valgt fortsat at holde lukket.