Så meget tjente din kommune i parkeringsindtægter i 2021

Skanderborg, Samsø og Odder kommuner er ikke med i undersøgelsen.

På 7. pladsen ligger Randers og Favrskov, som er slået sammen, da Favrskov Kommune ikke har deres egen parkeringskontrol, men benytter sig af Randers Kommunes p-vagter. De har en samlet bruttoindtægt på 8.691.327 kroner, hvoraf parkeringsbetaling udgør 7.268.006. Indtægten for parkeringsbetaling stammer kun fra Randers Kommune, da der ikke er parkeringsbetaling i Favrskov Kommune.

- Vi vil sikre, at vores midtby får så mange som mulige kunder til butikkerne, og hvis vi ikke har betalingsparkering, så holder bilisterne parkeret i rigtig lang tid, siger Magnus Vilstrup Andersen, som er sektionsleder i Veje og Trafik i Randers Kommune.

Dyk under corona

Generelt er landets kommuners parkeringsindtægter steget siden 2020, hvor der var et dyk, grundet corona.

- En af grundene til, at det er steget, er, fordi folk er begyndt at vende tilbage til byerne igen efter corona. Folk kommer mere ud at spise og handle end under corona, siger Magnus Vilstrup Andersen.