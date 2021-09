S-ordfører: - Børn har bedst af at komme i daginstitution

Så du er ikke tilhænger af hjemmepasning?

- Helt grundlæggende mener vi, at det er centralt, at man kommer i daginstitution og kommer til at lege med nogen andre. Så løsningen med at ensrette det er vi ikke tilhængere af.

Man kunne godt få den mistanke, at I er imod det her, fordi I ikke vil have, at forældre med udenlandsk baggrund vil trække deres børn hjem, hvis det her bliver tilladt.

- Det er to helt forskellige dagsordener. Men du har jo helt ret i, at med hensyn til børn med anden baggrund, hvor sproget er svagt, og der er brug for en ekstraordinær indsats, har det været et klart og tydeligt signal fra os i Socialdemokratiet, at børn skal have det allerbedste udgangspunkt.

- Derfor har vi jo sagt, at vi skal arbejde på, at børn kommer i daginstitution, og det synes jeg faktisk, at kommunerne har taget op.

- Men det spørgsmål, denne forening (Hjem, red.) gerne vil stille, synes jeg, er noget andet. Der synes jeg, at vil man passe sin børn selv, må man finansiere det selv. Vi er i hvert fald ikke tilhængere af, at reglerne skal ændres.

Hvis man selv skal finansiere det, betyder det, at det er velhavende forældre, der kan gå hjemme og passe deres børn. Er det god socialdemokratisk politik?

- Det handler om børns udvikling, og vi mener, at det er centralt, at de får så godt et afsæt som muligt, afslutter Camilla Fabricius.