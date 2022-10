S indrykker annoncer om valg i landets store aviser

Også i Kristeligt Dagblad, Information, Ekstra Bladet, Avisen Danmark og B.T. er annoncen at finde.

I annoncen står statsminister Mette Frederiksen (S) på et billede omgivet af andre partiledere.

I en kort tekst står der blandt andet, at politik ikke handler om at skændes. Derudover opfordrer Socialdemokratiet til fortsat bredt samarbejde og "fælles løsninger på landets store udfordringer".

Annoncen kommer efter en tirsdag, som i høj grad summede af valg.

Tampen brænder

Mange så Folketingets åbning og Mette Frederiksens tale her som en mulig anledning til en valgudskrivelse efter De Radikales ultimatum fra juli om at stille et mistillidsvotum til regeringen, hvis ikke statsministeren udskriver valg i dagene omkring Folketingets åbning.

Valgudskrivelsen kom dog ikke tirsdag.

Men senere på dagen kom Mette Frederiksen med flere kryptiske henvisninger til et snarligt valg.

I et interview med DR's Kåre Quist sagde statsministeren, at "tampen brænder", da hun blev spurgt, om et valg udskrives onsdag. Det skete med et lille smil.

Quist spurgte herefter, om det blev klokken 10.30. Til det svarede hun, at det "i hvert fald" var tæt på.

Efter interviewet med Quist blev Frederiksen på vej hen til sin ministerbil spurgt af TV 2 News, hvornår hun udskriver valg. Det skriver B.T.

- Vi ses garanteret alle sammen i morgen, svarede hun ifølge mediet.

De andre partiledere i S-annoncen er Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, SF-formand Pia Olsen Dyhr, politisk leder for De Radikale Sofie Carsten Nielsen og formand for De Konservative Søren Pape Poulsen.