Rydning af murbrokker og faldne træer: Flere østjyder hjælper Tyskland

Lige nu er et kæmpe oprydningsarbejde i gang i både Belgien og Tyskland, hvor mere end 1000 mennesker fortsat er meldt savnet efter onsdagens massive oversvømmelser.

Bruno Kalhøj er netop nu på vej ned til Tyskland med en minilæsser og en trailer for at deltage i det store oprydningsarbejde.

- Jeg har altid haft det sådan, at jeg gerne vil gøre en forskel. Her er der nogle mennesker, der har et stort behov for hjælp, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.