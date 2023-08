Rotter kan sprede livsfarlig sygdom

Den ekstremt våde sommer betyder, at man skal være ekstra opmærksom på smittefare fra sygdommen Weils syge, også kaldet rottesyge.

Sådan lyder det fra Mette Møller Nielsen, der er chef for Arbejdsmiljø Byggeri i Dansk Industri.

Man kan blive smittet med rottesyge gennem kloakvand, åer og vandløb, som indeholder bakterier, der udskilles gennem urinen, fra inficerede gnavere – eksempelvis rotter.

Det forklarer Lars Østergaard, der er professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

- Hvis man sluger det inficerede vand eller på anden vis får vandet ind i kroppen, kan man blive smittet, forklarer han.

Det er især personer, der arbejder i kloakker og vandløb, der er udsat for smitte, siger Lars Østergaard.

Men på grund af de mange skybrud i løbet af sommeren, der har fået vandet i kloakkerne til at stige op i mange kældre, er privatpersoner også i risiko for at blive smittet med rottesygdommen, lyder det.

- Sygdommen kan i værste fald være livstruende, siger Lars Østergaard, der er professor og ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital.