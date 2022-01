Roser østjyderne: - Der har været meget få indlagte i forhold til resten af landet

Kommer flere smittede også til at betyde flere indlagte på hospitalerne?

- Vi har set relativt få indlagte på det seneste, i forhold til hvor mange der har været smittede. Og det skyldes, at omikron-varianten formentlig ikke er så alvorlig som delta-varianten, hvis man har fået tredje vaccinestik, siger Lars Østergaard.

- Så jeg er usikker på, om vi kommer til at se flere indlagte på hospitalerne på grund af corona, men det vigtigste er jo, at vi har en plan for, hvad der skal ske, hvis der kommer flere, og det har vi.

Stadig vigtigt at følge smitten

Selvom de østjyske hospitaler ifølge Lars Østergaard er gearede til at tage imod flere coronasmittede, så mener han stadig, at det er vigtigt at opretholde et højt niveau af tests i samfundet.

- Det er vigtigt, at vi ved, hvor mange der er smittede, fordi det kan være med til at vise, hvilken retning vi skal gå. Det er også vigtigt at vide, hvilke aldersgrupper der er smittede.

- Hvis det eksempelvis primært er de ældre eller kronisk syge, der har smitten, så vil vi også se flere indlæggelser end nu, hvor det primært er børn, unge og midaldrende, som er smittede med omikron-varianten, siger Lars Østergaard.