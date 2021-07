Rolig første nat med udvidede åbningstider: Tvivl om regler kan have spillet ind

Blandt dem er Østjyllands Politi. Her er der hverken foretaget sigtelser eller anholdelser.



- Det har været meget stille og roligt. Vi har ikke skulle køre ud til noget uro i nattelivet overhovedet, fortæller Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men nu skal den første weekend med de lempede restriktioner også lige have lov at stå sin prøve.

- Det kommer vi selvfølgelig til at holde øje med. Vi kommer til at være til stede og have patruljer i nattelivet i weekenden, siger Jakob Christiansen.

Tvivl om reglerne kan have betydning

Hos Fyns politi har de heller ikke modtaget nogen henvendelser i forbindelse med de udvidede åbningstider. De har derimod været i kontakt med flere barer, der valgte ikke at udnytte de to ekstra udskænkningstimer.

Det fortæller vagtchef Henrik Krøjgaard, der peger på, at det kan skyldes, at barerne ville sikre sig, om reglerne gjaldt fra torsdag eller først fredag.

- Det er mit indtryk, at de fleste valgte at springe over i dag, selv om de godt måtte holde længere åbent. Der kan eventuelt have været lidt forvirring om, hvorvidt de måtte holde åbent længere eller ej, eftersom reglerne trådte i kraft ved midnat, siger han.



- Men vi forventer, at de af vores barer og restaurationer, der gerne vil holde åbent til klokken 02.00, de gør det hen over weekenden, tilføjer han.