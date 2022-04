Røde Kors efterlyser forårstøj til ukrainske flygtninge

Det er særligt forårs- og sommertøj, der er mangel på blandt de ukrainske flygtninge og i genbrugsbutikkerne. Det er uanset alder, køn og tøjstørrelse.

- Det er særligt godt dametøj og børnetøj, vi står og mangler. Og så mangler vi altid herretøj.

- Danskerne har masser af tøj, som vi ikke får brugt. Derfor opfordrer vi til, at de bruger påsken på at få ryddet ud i skabene, siger Tina Donnerborg.

Det mangler de ikke

Hun understreger, at det kun er tøj Røde Kors-butikkerne mangler i øjeblikket.

- Legetøj har vi stadig masser af. Det er primært godt tøj, der er brug for, siger hun.

I fremtiden kan der opstå et behov for, at danskerne ikke kun graver dybt i tøjskabe og -skuffer efter genbrugssager til ukrainske flygtninge.

- Der er endnu ikke mange flygtninge, der er blevet flyttet ud, så de skal etablere sig i egen lejlighed. Når det sker, kan vi også komme til at mangle møbler, men det er ikke aktuelt lige nu, siger Tina Donnerborg.

Frelsens Hær meddeler også, at de mangler genbrugstøj på deres lagre. Hos Kirkens Korshær oplever de mangel på tøj i enkelte, lokale genbrugsbutikker.