Risikogruppe bliver tilbudt abekoppe-vaccine

Sundhedsstyrelsen vil tilbyde vaccination mod abekopper til mænd, der har sex med mænd, og som har flere og skiftende partnere.

Det skyldes, at de er i størst risiko for at blive smittet med virusset. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi har desværre et stigende antal smittede med abekopper i Danmark. Vi vil meget gerne have bragt smitten ned og beskytte de, der er i størst risiko, siger Helene Probst, som er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

- Ud over vores store fokus på forebyggelse, isolation og lettere adgang til test, så ændrer vi derfor nu også vaccinestrategi. Vi vil gerne give dem, der er i størst risiko for at blive smittet, en bedre beskyttelse, siger hun.

Kommer i to stik

Smitte med abekoppevirus sker ved tæt fysisk kontakt.

Risikoen for smitte er ikke knyttet til køn eller seksualitet, men der er set særligt mange tilfælde af smitte verden over i den omtalte gruppe.

Indtil nu er vaccinen mod abekopper kun blevet tilbudt personer, som har været i nær kontakt med en smittet. Men nu er det altså alle i risikogruppen, der får tilbuddet.

Vaccinen mod abekopper kommer i to stik, som skal gives med mindst 28 dages mellemrum.

Sundhedsstyrelsen er i gang med at fastlægge, hvordan tilbuddet om vaccination skal tilrettelægges. Den forventer at kunne påbegynde vaccinationen i slutningen af denne uge.

- Vi har god dialog med regionerne og de infektionsmedicinske afdelinger om at få det praktiske på plads. Jeg forstår godt, at de, der er i risiko for smitte, er utålmodige, og vi arbejder målrettet på opgaven, siger Helene Probst i pressemeddelelsen.

Abekopper er et virus, der blandt andet kan give feber, hævede lymfeknuder og udslæt med hvide blærer.

Sygdommen varer normalt to til fire uger og går i de fleste tilfælde over af sig selv. Langt de fleste patienter forventes at komme sig helt.

/ritzau/