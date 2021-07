Risiko for skybrud og torden

Hold vinduer og døre lukkede i aften.

Sådan lyder opfordringen i et varsel fra DMI, der byder på ildevarslende vejr over Østjylland.

DMI melder nemlig om risiko for lokale skybrud og tordenbyger i store dele af Østjylland med mulighed for 15-25 millimeter regn på 30 minutter.

Der er tale om et varsel i kategori 1 - et såkaldt varsel om voldsomt vejr - der er DMI's mildeste ud af tre varslingstyper.

Særligt lavtliggende områder er i risiko for oversvømmelser. Derfor kan det være en god ide at holde øje med, om vandet trænger ind i kældre i aften.

Desuden opfordrer DMI til at tjekke, at tagrender, nedløbsrør og afløbsriste fungerer. Og er du ude at køre, når himlen åbner sig, bør du tilpasse hastigheden derefter, lyder det i varslet.

De kraftige byger er opstået på bagsiden af en koldfront som tidligere på dagen har passeret ind over Jylland vestfra, skriver DMI på deres hjemmeside.

DMI’s varsel gælder frem til klokken 21 tirsdag aften.

Se hvor varslet gælder på billedet herunder.