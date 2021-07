Risiko for skybrud i dele af Østjylland

Danmarks Meteorologiske Institut skriver, at man skal være opmærksom på, at vand kan samles i lavtliggende områder for eksempel kældre, vejbaner og viadukter.

Man skal lukke vinduer og døre, og hvis man begiver sig ud bag rattet, skal man tilpasse kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene og lade være med at køre ud i vand, hvor man ikke kan vurdere dybden.