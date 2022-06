Risiko for skybrud: Husk at lukke vinduerne

Derfor er det heller ikke sikkert, at det rammer netop din baghave.

- Vi vil gerne sige, at det er lidt mere end bare regn, så lad nu vær med at have alle tagvinduer åbne, fortæller vagtchefen.



Ingen katastrofer i sigte

Der er dog ingen risiko for landsdækkende katastrofer, så du behøver ikke at sikre kælderen med sandsække.

- Nej. Vi kan jo ikke udelukke skybrud et sted, men det bliver ikke et kæmpeområde, siger Henning Gisselø.