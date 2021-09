Risiko for mug: Pitabrød tilbagekaldes

Har du købt pitabrød med fuldkorn i REMA 1000 for nylig, skal du lige tjekke "bedst før"-datoen.

Lantmännen Schulstad, der producerer pitabrødene, har netop tilbagekaldt to forskellige udgaver af pitabrødene, da virksomheden har konstateret, at der er risiko for mug i produkterne.

Pitabrødene forhandles af REMA 1000 og er solgt i butikker landet over.

Der er tale om to varenumre:

Den første er REMA Fuldkornspita med en nettovægt på 320 gram og "bedst før"-dato 15.09.2021 – 02.11.2021. EAN-koden, den ved stregkoden, er 5705830007308.

Den anden variant er Hatting Fuldkornspita med en nettovægt på 480 gram. "Bedst før"-datoen er 19.09.2021 – 31.10.2021, og EAN-koden er 5701205007614.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produkterne tilbage til butikken, hvor de er købt, eller at kassere dem.