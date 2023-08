Risiko for kø når "PostNord Danmark Rundt" ruller ud i landet

Etape nummer to starter i Kjellerup og ender i Silkeborg.

Cykelløbet varer fra tirsdag den 15. august til lørdag den 19. august og sender cykelrytterne rundt i landet på en 728 kilometer lang rute med etaper både i Jylland og på Sjælland. Derfor kan trafikanter i store dele af landet forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid.

Ruten bliver spærret løbende. Det sker typisk 20-25 minutter før, rytterne kommer forbi. Se alle ruterne her

Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode.

På trafikinfo.dk kan man læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene.

På løbsdagen er al standsning og parkering på kørebanen til fare eller ulempe, da feltet skal kunne komme sikkert frem. Det er tilladt at parkere langs vejene i yderrabatten ved siden af vejen, men ikke på kørebane, cykelsti eller fortov. Det er op til politiet at afgøre, om en parkeret bil er til fare eller ulempe for cykelløbet og derfor skal flyttes. Følg altid den aktuelle skiltning om standsning og parkering.

Vejdirektoratet opfordrer både tilskuere til "PostNord Danmark Rundt" og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen.