Ris tilbagekaldes på grund af pesticidrester

Et for højt niveau af pesticidrester i basmatiris får virksomheden Unifood A/S til at tilbagekalde 900 grams poser med indiske basmatiris.

Basmatirisene er solgt i detailbutikker landet over, fremgår det af tilbagekaldelsen, som Fødevarestyrelsen har udsendt på vegne af virksomheden.

Risposerne er grønne og bærer EAN-stregkoden 5 709897 037520, og med bedst før-datoerne 18.11.2023 og 19.11.2023.