Ringet op i tre dage - politiet vidste det var ulovligt

Rigspolitiet vidste på forhånd, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at aflive alle mink i Danmark, da betjente blev instrueret i at ringe rundt til minkavlere.



Det skriver DR på baggrund af en redegørelse fra Rigspolitiet til Justitsministeriet. Redegørelsen blev oversendt til Folketingets Retsudvalg sent onsdag aften.

- Rigspolitiet var på tidspunktet for udfærdigelsen af actioncardet bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå.

- Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid, lyder det i redegørelsen ifølge DR.