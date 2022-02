Rigspolitiet frygter skjulte adgange i overvågningskameraer

Rigspolitiet er ikke tryg ved kinesiske overvågningskameraer i Danmark og vil nu undersøge omfanget og eventuelt udskifte dem.



Det fremgår af to folketingssvar, som Rigspolitiet har udarbejdet.



- Rigspolitiet er opmærksom på, at der kan være en sikkerhedsrisiko, idet det generelt ikke er muligt at garantere, at kameraer ikke indeholder skjulte adgange, skriver Rigspolitiet.

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere kunne fortælle, at PET har advaret Rigspolitiet imod kinesiske overvågningskameraer. Ifølge informationssikkerhedschefen i Aarhus Kommune hænger der alene 328 Hikvision overvågningskameraer på offentlige bygninger i Aarhus.

PET er bekendte med 'konkrete sårbarheder' fra to specifikke overvågningskameraer fra det kinesiske firma Hikvision.