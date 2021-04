Ren nostalgi! Magnus har 114 ghettoblastere i sin stue

30-årige Magnus Klint Sørensen bor i Hørning sammen med sin kæreste, datteren Sonja og 114 ghettoblastere.



I 12 år har han samlet på ghettoblastere fra 80'erne, og i dag fylder de hele stuen.

- Min kæreste er meget fantastisk, at hun accepterer, at der er så mange, og der kommer flere til - og at de kan få lov at stå i stuen, lyder det med et smil på læben fra Magnus Klint Sørensen.