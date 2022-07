Rekordmange søger hjælp ved Patienterstatningen

En stor del af de af stigningen ses i antallet af sager, der handler om bivirkninger ved lægemidler. Det tal er steget fra 1.015 til 1.632 og skyldes, at der i 2021 er 614 danskere, der har søgt erstatning for bivirkninger efter en COVID-19-vaccine.



Patienterstatningens direktør, Karen-Inger Bast, mener, at stigningen kan skyldes, at flere personer er blevet opmærksomme på muligheden for at søge erstatning.

- Det er isoleret set positivt. Men stigningen i 2021 skyldes også, at vi har fået en del ansøgninger om erstatning for bivirkninger efter COVID-19-vaccinerne. De giver en stor stigning i vores årstal, men sammenlignet med hvor mange, der er blevet vaccineret, er antallet af vaccine-ansøgninger faktisk ret lavt, siger direktøren i en pressemeddelelse.