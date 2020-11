Rekordmange har brug for julehjælp – der er bare ét problem

Julen nærmer sig med hastige skridt, og for de fleste familier er det et at årets store højdepunkter – særligt i år, hvor corona-pandemien har kastet en skygge henover det meste af året.

For nogle familier er julen dog også grund til ekstra bekymringer: For hvad gør man, hvis pengepungen er tom?

En af løsningerne er at søge julehjælp hos Blå Kors, og med ni dage til ansøgningsfristen er der allerede over 5.500 børnefamilier, der har benyttet sig af den mulighed.

- Det er flere, end vi havde forventet, lyder det fra Thomas Røddik Korneliussen, der er kommunikationschef hos Blå Kors. Han tror, at man inden udløbsdatoen sætter ny rekord, men som han siger:

- Det er jo egentlig en sørgelig rekord.