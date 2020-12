Nu indkalder statsministeren til corona-pressemøde

Den politiske leder for Enhedslisten, Pernille Skipper, skriver på samme medie, at det kan blive nødvendigt igen at sætte behandlingsgarantien på ikke-akutte behandlinger ud af kraft for at sire, at sundhedsvæsnet kan følge med.



Oven på de seneste ugers nye restriktioner er alle landets kommuner nu lukket ned på den ene eller anden måde. Det indebærer hjemmearbejde, hjemsendte skoleelever og lukkede restauranter og caféer.

Restriktionerne er blandt andet indført i et forsøg på at bringe smitten ned før jul, hvor et stort antal danskere forventeligt vil rejse rundt for at tilbringe højtiden med familien.