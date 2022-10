Rekordhøjt fund af pesticidrester: Sådan ser det ud i din kommune

Danmarks Naturfredningsforening har lavet en ny opgørelse over pesticidrester i de danske drikkevandsboringer.

Og resultatet er nedslående, fortæller Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, i en pressemeddelelse.

- Det er alarmerende læsning, og tallene viser med al tydelighed, at vi er nødt til at handle nu, hvis udviklingen skal vendes, og hvis vores børn og børnebørn også skal have glæde af rent drikkevand direkte fra den danske undergrund i fremtiden, siger Maria Reumert Gjerding.



Opgørelsen viser, at der for tredje år i træk er fundet pesticidrester i over halvdelen af de undersøgte drikkevandsboringer - i 2022 er der på landsplan indtil videre fundet pesticidrester i 55,3% af de undersøgte aktive boringer.

Og i 13,5 procent af prøverne er grænseværdien for drikke- og grundvand ovenikøbet overskredet.

Det er forskningsinstitutionen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), der står bag boringerne og databasen Jupitor, hvor vandværkernes laboratorier løbende indberetter målinger af det grundvand, der anvendes til drikkevand.

Pesticidrester i hver tredje østjyske boring

Dykker man ned i tallene fra de østjyske drikkevandsboringer er tallene lidt bedre end landsgennemsnittet.

I Østjylland er der fundet pesticidrester i 36 procent af de i alt 782 indberettede analyser fra aktive drikkevandsboringer. Og i 28 boringer er der fundet pesticidrester over grænseværdien.



Favrskov er den østjyske kommune med flest vandboringer, hvor pesticidniveauet er over grænseværdien.