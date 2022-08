Rekordhøje regninger på vej til gaskunder

Ifølge Christian Ruhe, der er kommerciel direktør i Norlys, skyldes de stigende priser på gas blandt andet krigen i Ukraine.

- De høje priser skyldes flere ting. Udbuddet af gas er faldet drastisk, blandt andet fordi Europa lige nu kun får en fjerdedel af den gas fra Rusland, som vi fik på samme tidspunkt sidste år, siger Christian Ruhe i meddelelsen.

Han pointerer, at markederne frygter, at Rusland lukker helt for gassen. Den frygt får prisen på gas til at stige yderligere.

Ved seneste opkrævning lød prisen per kubikmeter gas på 11,06 kroner. Nu er prisen mere end fordoblet og ligger på 23,24 kroner.