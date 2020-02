Rekordfå indbrud i Østjylland - men særligt nu skal man være opmærksom

Det kan være en rystende og ubehagelig oplevelse, hvis man kommer hjem fra ferie eller arbejde og opdager, at der har været ubudne gæster i form af indbrudstyve.

Generelt ser vi et fald i antallet af straffelovsovertrædelser. Kriminaliteten er simpelthen på tilbagetog. Gert Bisgaard, Østjyllands Politi

Heldigvis er der langt færre, der oplever det i dag end for seks år siden. Det viser nye tal fra Østjyllands Politi.

Mod samlet 4.439 indbrud i Østjylland i 2014, så var det tal næsten halveret i 2019 - med kun 2.498 indbrud i landsdelen.

- Det er en god udvikling, vi er inde i i forhold til, at det er på vej i den rigtige retning, men der er stadig rigtig mange mennesker, der har indbrud tæt inde på livet, sige vicepolitiinsspektør Gert Bisgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Antallet af indbrud i hele Østjylland er næsten halveret siden 2014. Foto: Østjyllands Politi

De rekordlave indbrudstal skyldes ifølge vicepolitiinspektøren flere ting:

- Folk er blevet bedre til at sikre deres eget hjem. De er blevet klar over, at der er potentiel risiko for at blive udsat for indbrud, og så er der gode initiativer fra foreninger til at forebygge indbrud, siger Gert Bisgaard og fortsætter:

- Vi kan også se, at både nabohjælp har en stor effekt, og så har vi holdt utallige borgermøder, hvor vi har fortalt folk, hvad man selv kan gøre.

Samtidig skyldes den faldende andel af indbrud, at der er færre, der udøver kriminalitet.

- Generelt ser vi et fald i antallet af straffelovsovertrædelser. Kriminaliteten er simpelthen på tilbagetog. Og så er ungdomskriminaliteten er meget lav lige nu, siger Gert Bisgaard.

Her er en samlet oversigt over antallet af indbrud i Østjylland fra 2014 til 2019. Foto: Østjyllands Politi

Det er ikke helt tilfædligt, at Østjyllands Politi har offentliggjort de nye tal netop nu. For selvom langt færre oplever ubudne gæster, så er særligt ferieperioder stadig præget af indbrud:

- Vi vil have folk til at få deres naboer til at kigge efter deres hus, mens de er på vinterferie. Et mål, vi sætter os for 2020, er, at vi skal have fortsat nedgang i antallet af anmeldelser på indbrud, siger vicepolitiinspektøren.