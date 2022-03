Rekordfå coronapatienter havner på intensivafdelinger

Andelen af coronapatienter, der havner på intensivafdelinger på sygehusene, er rekordlav. Det skyldes ifølge professor Anders Perner, at omikronvarianten er mindre sygdomsfremkaldende, og at over 60 procent af befolkningen har fået et tredje vaccinestik. (Arkivfoto) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau Scanpix