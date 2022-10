Regn og frisk vind kan påvirke røgen lørdag

Der er udsigt til jævn til frisk vind lørdag, hvor vinden blæser fra syd, oplyser DMI fredag aften.

Det betyder, at man kan komme til at lugte røgen fra Studstrupværket, der raser på niende døgn, nord for værket.

- Der er meget gang i vinden i morgen, en jævn til frisk vind fra syd og måske kuling ved kysterne, fortæller Bolette Brødsgaard, vagthavende meterolog ved DMI.

Den lægger sig og drejer over i vest op ad eftermiddagen.

- Man skal holde det ud lørdag formiddag, og i løbet af eftermiddagen drejer den til vest og blæser ud over det sydlige Djursland og Kattegat

Der er også udsigt til en hel del regn i løbet af formiddagen, der er med til at rense luften.

- Der er jo mange sodpartikler, som gør, at det kan lugte, og de vil blive vasket ud, når det regner, siger Bolette Brødsgaard.